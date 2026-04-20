Воронежские клубы одержали две победы в ЮФЛ Центр

В футбольном первенстве ЮФЛ Центр прошли матчи третьего тура. Среди игроков до 16 лет воронежский «Факел» поделил очки с СШОР из Химок — 2:2. У нас голами отметились Михаил Иголкин (4-я, 1:0) и Илья Елисеев (58-я, 2:1). А «Динамо» на стадионе «Старт» в Нововоронеже разгромило ФШ Смоленской области — 5:1. Дубль оформил Максим Вересовский (20-я, с пенальти, 66-я), по разу отличились Сергей Сафонов (29-я), Юрий Левченко (71-я) и Илья Мосьянов (90-я). Все голы стали ответом на дерзкое начало соперников, когда Юрий Петин на 17-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти.