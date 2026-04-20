Эксперт Морозов: землетрясения на Сахалине и в Японии не связаны между собой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вчерашнее землетрясение на Сахалине и сегодняшнее в Японии не связаны между собой, повторные толчки на российском острове не ожидаются. Об этом заявил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Морозов.
«Каждое ощутимое землетрясение вызывает повторные толчки. Но они всегда меньше по магнитуде основного толчка и количество этих толчков уменьшается. Что касается нашего землетрясения, то там зафиксировано одно повторное землетрясение с магнитудой 3,2. В принципе для таких землетрясений с магнитудой 5,2 большого афтершокового процесса обычно не бывает», — сказал Морозов.
По его словам, Сахалин находится на стыке нескольких литосферных плит, поэтому землетрясения магнитудой 5−6 происходят на острове регулярно. И поскольку землетрясение произошло на глубине 50 км, то с магнитудой 5−6 оно не привело к серьезным последствиям. В то время как в Японии произошло землетрясение, вызывающее цунами, — с большой магнитудой, в океане, глубиной около 10 км.
«Это разные землетрясения. Как Япония, так и остров Сахалин находятся в пределах Тихоокеанского огненного кольца — это главная сейсмоактивная зона нашей планеты. 90% всех землетрясений случаются в пределах этого кольца. Землетрясения там происходят довольно часто», — добавил Морозов.
20 апреля угрозу цунами высотой до 3 м объявили в Японии после мощного землетрясения, которое произошло в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку. Сейсмологи Национального метеорологического управления оценили магнитуду землетрясения в Японии до 7,5.
19 апреля в 20:03 (12:03 мск) землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Сахалине, сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр залегал на глубине 50 км в 262 км от села Рейдово. Следующий толчок магнитудой 3,2 случился через 40 минут в 20:41 (12:41 мск). Эпицентр находился на глубине 9 км в 19 км от села Пильво.