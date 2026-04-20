Больше 10 человек пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

Более десяти человек пострадали при столкновении пяти автомобилей на 97-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Об этом сообщает госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области в телеграм-канале.
«По предварительной информации, грузовой автомобиль “Шакман”, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, “собрал” аварию с участием четырех транспортных средств, среди которых микроавтобус развозки “Мерседес Спринтер”, “Черри Тиго”, грузовой автомобиль “ДАФ” с прицепом и “Рено Логан”, — говорится в сообщении.
Травмы получили 13 человек, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Водитель грузовика объяснил произошедшее отказом тормозов.
На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тосненская городская прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство.
