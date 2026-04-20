Шестеро пострадали при столкновении трамваев в Петербурге

Два трамвая столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Источник: РБК

В сообщении говорится, что утром водитель трамвая, 1982 года рождения, двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, допустил столкновение с другим трамваем. «В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров», — пишет пресс-служба.

На месте работают сотрудники ДПС, проводится проверка.

В понедельник ДТП с трамваем также произошло в Москве. Как сообщили РБК в дептрансе, в 11:30 велокурьер при пересечении трамвайных путей на Ломоносовском проспекте столкнулся с городским транспортом. В трамвае пострадавших нет, велосипедисту оказана медицинская помощь. Движение трамваев на Ломоносовском проспекте осуществляется штатно.

15 марта в Москве трамваи столкнулись после того, как один из них сошел с рельсов на улице Водника. По данным дептранса, причиной послужил сбой в работе системы управления вагоном. В аварии пострадали 22 человека, включая пятерых детей.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 Уголовного кодекса).

