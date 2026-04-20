Шестеро пострадали при столкновении трамваев в Петербурге

В понедельник ДТП с трамваем также произошло в Москве. Как сообщили РБК в дептрансе, в 11:30 велокурьер при пересечении трамвайных путей на Ломоносовском проспекте столкнулся с городским транспортом. В трамвае пострадавших нет, велосипедисту оказана медицинская помощь. Движение трамваев на Ломоносовском проспекте осуществляется штатно.