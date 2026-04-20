Школу и медпункт на станции Пижил в Удмуртии обеспечили интернетом

Более 10 км волоконно-оптических линий связи построила компания «Ростелеком» для подключения к интернету железнодорожной станции Пижил в Сюмсинском районе Удмуртии. Доступ к Сети получили школа и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития республики.
Пижил находится в 20 километрах от райцентра. Чтобы обеспечить населенный пункт связью, стройку специалисты вели через лес и болотистую местность: часть линий прокладывали наземным способом, часть — надземным по опорам. Все работы выполнили за три месяца.
«Станцию Пижил мы включили в адресный список программы в приоритетном порядке. Местная школа оставалась последней в республике, где не было доступа к проводному интернету. Это ограничивало возможности учителей и школьников в использовании современных образовательных ресурсов. Теперь школа сможет расширить набор учебных материалов за счет цифровых образовательных платформ и вывести качество знаний на новый уровень. Пижильский ФАП вместе с доступом к интернету получил возможность работать с медицинскими информационными системами», — прокомментировал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртии Александр Олюнин.
Руководитель минцифры также отметил, что ранее интернет в школе Пижила был доступен только по спутниковому каналу, который не поддерживал скоростную передачу данных. После подключения оптического канала связи скорость соединения достигает 50 Мбит/сек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.