Искавший интим-услуги вахтовик из Дудинки перевел мошенникам более 60 тысяч рублей

Следователи полиции ОМВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному округу возбудили уголовное дело по факту хищения денег у 39-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, вахтовик из Дудинки отправил аферистам 63 тысячи рублей. По данным правоохранителей, потерпевший решил воспользоваться интим-услугами, нашел в Интернете соответствующий сайт и договорился о встрече с таинственной незнакомкой. Ее условием была стопроцентная предоплата, мужчина перевел требуемую сумму. После этого номер телефона, по которому с вахтовиком общалась девушка, оказался заблокирован. Сотрудники полиции проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.