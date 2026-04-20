В Прикамье новым ГФИ стал Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв родился 12 июля 1977 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 2001 году окончил Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. Проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Работал в коммерческих компаниях и в правительстве Нижегородской области. С июня 2024 года занимал должность главного федерального инспектора по Удмуртской Республике.