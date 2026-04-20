В Прикамье новым ГФИ стал Алексей Воробьёв

Новым главным федеральным инспектором в Пермском крае стал Алексей Воробьёв, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил его региональным властям. На встрече присутствовали губернатор Дмитрий Махонин, председатель Заксобрания Валерий Сухих, руководители федеральных структур, силовых и правоохранительных ведомств.
Алексей Воробьёв родился 12 июля 1977 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 2001 году окончил Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. Проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Работал в коммерческих компаниях и в правительстве Нижегородской области. С июня 2024 года занимал должность главного федерального инспектора по Удмуртской Республике.
Игорь Комаров обозначил ключевые направления работы нового инспектора с регионом: поддержка предприятий ОПК, помощь участникам СВО и их семьям, сохранение экономической стабильности.
Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих выразил уверенность, что знание Алексеем Воробьёвым социально-экономической и политической повестки края, а также опыт работы в ПФО помогут укрепить взаимодействие между депутатским корпусом и институтом федеральных инспекторов.