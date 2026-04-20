Экс-чиновница Волгограда получила 7 лет за взятку

Суд установил, что Куликова с октября 2023 года по апрель 2024 года, действуя по сговору с индивидуальным предпринимателем-риелтором, получила взятку в размере 165 000 рублей. Деньги Куликова брала за помощь в победе на аукционах, где продавали жилье для сирот. Она вносила в сопроводительные письма сведения о необходимости покупки квартир именно в тех муниципалитетах Волгоградской области, где у риелтора уже были готовые объекты для продажи. При этом анализ реальной потребности в жилье для сирот по районам и городам никто не проводил. После отправки этих сведений Куликова информировала предпринимателя о ходе закупок квартир.