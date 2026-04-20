Около 400 пар нижегородцев поженились на неделе Красной горки

Около 400 браков зарегистрировано в Нижегородской области на неделе Красной горки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
11 пар нижегородцев поженились в сам праздник — 19 апреля — в Нижегородском Доме бракосочетания. Церемонию для молодоженов также провели на верхней станции фуникулера. Брак заключили Николай Марьевичев и Анастасия Кравченко, Вардан Товмасян и Екатерина Лобанова.
Церемония бракосочетания прошла в рамках фестиваля «Красная горка», ее провела руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. Она отметила, что союз, заключенный на Красную горку, благословлен на долгую и счастливую жизнь.
Молодожены возложили цветы к памятнику князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинье. В рамках торжества также провели таинство венчания.
