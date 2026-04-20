Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 400 пар нижегородцев поженились на неделе Красной горки

Источник: Живем в Нижнем

Около 400 браков зарегистрировано в Нижегородской области на неделе Красной горки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

11 пар нижегородцев поженились в сам праздник — 19 апреля — в Нижегородском Доме бракосочетания. Церемонию для молодоженов также провели на верхней станции фуникулера. Брак заключили Николай Марьевичев и Анастасия Кравченко, Вардан Товмасян и Екатерина Лобанова.

Церемония бракосочетания прошла в рамках фестиваля «Красная горка», ее провела руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. Она отметила, что союз, заключенный на Красную горку, благословлен на долгую и счастливую жизнь.

Молодожены возложили цветы к памятнику князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинье. В рамках торжества также провели таинство венчания.

Напомним, нижегородцы назвали своих детей Пантелеймон, Рафаель и Парижан.