Новая линия розлива за 1,2 миллиарда запущена на пивоваренном заводе в Ростове

Глава региона осмотрел новую линию розлива, запущенную в рамках инвестпроекта общей стоимостью два миллиарда рублей. Известно, что в оборудование было вложено 1,2 миллиарда. Мощность новой линии составляет 40 тысяч банок в час. Она позволяет выпускать продукцию в форматах 0,45 и 0,33 литра.