Новая линия розлива за 1,2 миллиарда запущена на пивоваренном заводе в Ростове

Губернатор Ростовской области посетил производственную площадку пивоваренного завода в Ростове. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Глава региона осмотрел новую линию розлива, запущенную в рамках инвестпроекта общей стоимостью два миллиарда рублей. Известно, что в оборудование было вложено 1,2 миллиарда. Мощность новой линии составляет 40 тысяч банок в час. Она позволяет выпускать продукцию в форматах 0,45 и 0,33 литра.
По словам губернатора, расширение производства позволяет не только наращивать выпуск и увеличивать налоговые отчисления, но и создавать новые рабочие места.
