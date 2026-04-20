Новая линия розлива за 1,2 миллиарда запущена на пивоваренном заводе в Ростове

Губернатор посетил пивоваренный завод в Ростове после запуска новой линии розлива.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области посетил производственную площадку пивоваренного завода в Ростове. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Глава региона осмотрел новую линию розлива, запущенную в рамках инвестпроекта общей стоимостью два миллиарда рублей. Известно, что в оборудование было вложено 1,2 миллиарда. Мощность новой линии составляет 40 тысяч банок в час. Она позволяет выпускать продукцию в форматах 0,45 и 0,33 литра.

По словам губернатора, расширение производства позволяет не только наращивать выпуск и увеличивать налоговые отчисления, но и создавать новые рабочие места.

