Норильские металлурги расширяют кооперацию с региональным бизнесом

В Красноярске прошло ежегодное совещание по развитию кооперационных связей между «Норникелем» и предприятиями малого и среднего бизнеса региона. Встреча состоялась в 16-й раз. Для горно-металлургической компании это способ рассказать потенциальным подрядчикам о своих проектах, а для МСП — узнать больше о работе с крупнейшим игроком. Собравшихся приветствовал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев. Выстраивание кооперационных связей между крупными компаниями, малым и средним бизнесом решает сразу несколько задач. Начиная от развития компетенций и внедрения новых стандартов на производствах до роста налоговой базы, поскольку каждый рубль, оставшийся в крае, работает на его развитие. Такое сотрудничество также приводит к созданию стабильных поставок, а значит, и стабильных рабочих мест. «Норникель» — заказчик широкого ассортимента продукции, и тот объем кооперации с региональным бизнесом, который демонстрирует компания, только подтверждает готовность крупного бизнеса работать именно с организациями региона, — отметил Алексей Медведев. [caption id= «attachment_365043» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Виктор Севостьянов[/caption] Как отметил вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко, ежегодный объем закупок Заполярного филиала компании достигает порядка 100 млрд рублей, значительная часть которых приходится на региональных поставщиков. Данная работа ведется с 2011 года в тесном взаимодействии с правительством Красноярского края. За 2025 год мы совершили закупки у региональных поставщиков на общую сумму 42,2 млрд рублей, при этом доля краевых предприятий в общем объеме закупок компании составила практически 40%. Рассчитываем, что в этом году показатели будут только расти, — добавил Сергей Ткаченко. [caption id= «attachment_365041» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Виктор Севостьянов[/caption] В рамках совещания представители малого и среднего бизнеса презентовали свои возможности. Руководитель компании «Про-Ток» Анна Жираткова рассказала, что предприятие сотрудничает с «Норникелем» с 2017 года и поставляет энергораспределительное оборудование на ключевые производственные площадки компании. Наше оборудование установлено на Медном и Надеждинском металлургическом заводах, в руднике «Октябрьский» и на других производственных площадках, — сказала руководитель компании «Про-Ток» Анна Жираткова. [caption id= «attachment_365044» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Виктор Севостьянов[/caption] Выстраивание кооперационных связей помогает крупному бизнесу не только в решении текущих задач, но и реализации масштабных проектов, в том числе в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В городе при участии региональных подрядчиков ведется строительство жилых домов и поликлиники в районе Талнах. Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин напомнил, что план нацелен на развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Он реализуется с 2021 года, а сама практика участия крупного бизнеса в таких проектах признана пилотной на уровне страны. Другой пример взаимодействия «Норникеля» с малым и средним бизнесом — проект капитального ремонта подземного транспорта в Красноярске. Директор красноярского завода «Борус» Павел Пестриков отметил, что в ходе таких работ техника фактически проходит полное обновление — с заменой до 80% узлов и агрегатов, что позволяет продлить срок ее эксплуатации в полтора-два раза. Благодаря этому заказу завод уверенно смотрит в будущее, потому что мы не только нарабатываем огромный опыт, но и расширили штат высококлассных сотрудников — это конструкторы, инженеры, технологи. Растет и качество работы, так как у «Норникеля» очень высокие стандарты, — прокомментировал Павел Пестриков. [caption id= «attachment_365045» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Норникель»[/caption] Таким образом, развитие кооперации между крупным бизнесом и МСП остается не только важным фактором экономического роста региона, но и способствует наработке новых компетенций.