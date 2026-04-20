Экс-владельца крупнейшей лизинговой компании приговорили к 11 годам

Никулинский районный суд Москвы в понедельник, 20 апреля, приговорил бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн руб. Признав бизнесмена виновным по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), судья Константин Дубков на 2 года 10 месяцев запретил ему занимать должности в коммерческих организациях. Также суд признал за потерпевшими право на взыскание с Тайчера и других фигурантов уголовного дела ущерба почти на 1,2 млрд руб. и решил передать исковые заявления на разрешение в порядке гражданского судопроизводства. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Уголовное дело, возбужденное в июне 2024 года, районный суд начал рассматривать в сентябре. Всего по нему прошло более 20 судебных заседаний. В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить Тайчеру по семь лет лишения свободы за каждый из трех эпизодов мошенничества, а по совокупности — 11 лет колонии, штраф 3 млн руб. и трехлетний запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях. Как на стадии предварительного, так и в ходе судебного следствия вина предпринимателя была полностью доказана, настаивал прокурор.
По версии обвинения, в период с 26 апреля по 9 августа 2017 года «не осведомленные о преступном умысле организованной группы» сотрудники «Трансфин-М» перечислили на расчетные счета компании «Рейл Стрим» 937,5 млн руб. по договорам займа. Не позднее 9 июля 2018 года гендиректор «Рейл Стрим» Сергей Франк и «неустановленные соучастники» по согласованию с Тайчером вернули свыше 257 млн руб., чтобы придать операциям видимость добросовестности и завуалировать хищение. В результате, согласно материалам дела, одной из крупнейших российских лизинговых компаний — «Трансфин-М» был причинен ущерб в размере 680 млн руб., которые фигуранты дела впоследствии распределили между собой и похитили.
Второй эпизод хищения касается незаконного приобретения принадлежавших «Трансфин-М» 575 млн акций «Т-Генерации». Их стоимость правоохранители оценили в 124,6 млн руб. Последний эпизод мошенничества в особо крупном размере связан с незаконным приобретением 75-процентной доли ООО «РРЛ» рыночной стоимостью 365,8 млн руб., принадлежавшей «Т-Генерации». Соучастники, настаивало обвинение, заранее не собираясь выполнять договорные обязательства, выкупили ее, в связи с чем компания «Трансфин-М» понесла убытки на 355,6 млн руб. Совокупный ущерб по уголовному делу составил 1,16 млрд руб.
Тайчер причастность к хищениям отрицал и просил суд оправдать его по всем трем эпизодам. В последнем слове подсудимый заявил, что «всегда действовал прозрачно и вовремя расплачивался со всеми грузоотправителями», а за годы предпринимательской деятельности выплатил более 5 млрд руб. налогов, значительно превышающих вменяемый ущерб. Бизнесмен также напомнил суду, что на его иждивении находятся 85-летняя мать и четверо несовершеннолетних детей, и подчеркнул, что вся семья была связана с железнодорожной отраслью, где он сам работал с 1998 года.
Адвокаты Тайчера настаивали, что к выдаче займов тот отношения не имел, поскольку соответствующие решения принимал Сергей Франк, признавший вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, который предполагает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального, предусмотренного статьей. В августе Никулинский районный суд Москвы приговорил Франка к четырем годам колонии общего режима. Защита Тайчера полагает, что тот пошел на сделку, только чтобы смягчить собственное положение.
При этом, по словам адвокатов, часть кредитных обязательств уже исполнена, в том числе за счет их подзащитного, который, не признавая вины, перевел «Трансфин-М» 10 млн руб. из личных средств. Отдельно сторона защиты оспаривала квалификацию вменяемых деяний. По мнению адвоката Руслана Долотова, речь должна идти не об особо крупном мошенничестве, а о нарушении обязательств в предпринимательской сфере, что предполагает другую правовую оценку. Соответствующие претензии, настаивал он, нужно рассматривать в гражданской, а не в уголовно-правовой плоскости.
Позиция защиты по эпизоду с акциями «Т-Генерации» основана на том, что ценные бумаги утратили стоимость после вывода из компании значительного числа платформ, в связи с чем стоит говорить не о прямом ущербе, а об упущенной выгоде. Эпизод с долей ООО «РРЛ» адвокаты оспаривали полностью, заявляя, что Тайчер мог претендовать лишь на 50%, а не на 75%, как сочло обвинение. Сторона защиты просила оправдать бизнесмена.
Алексей Тайчер был задержан и впоследствии арестован в июне 2024 года по возвращении из-за границы.
Он родился 20 января 1979 года в Санкт-Петербурге, окончил экономический факультет Петербургского университета путей сообщения в 2000-м и начал карьеру еще во время учебы — помощником главы финансового департамента группы «Евросиб», где после выпуска занял пост заместителя финансового директора. В 2003—2005 годах работал антикризисным менеджером в концерне «Союзвнештранс», а в 2005-м стал советником первого вице-президента РЖД.
В 2007 году возглавил Первую грузовую компанию, готовил ее к приватизации, и в 2011-м актив был продан структурам Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году в партнерстве с АФК «Система» приобрел оператора «СГ-транс» за 22 млрд руб. и руководил им до 2015 года, после чего до 2018-го возглавлял Федеральную грузовую компанию.
В 2019 году покинул посты в РЖД и приобрел холдинг «Трансфин-М», в который вошли лизинговая компания, оператор «Атлант» и «ТФМ-Спецтехника». В феврале 2024-го продал «Трансфин-М», а в июне оказался под уголовным преследованием.
После его ареста Генпрокуратура инициировала антикоррупционное разбирательство, предъявив иск также к бывшему вице-президенту РЖД Салману Бабаеву и аффилированным лицам с требованием обратить в доход государства активы группы «Вектор Рейл» и взыскать полученные, по данным надзора, незаконные доходы. В апреле 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и изъял в федеральную собственность 12 компаний холдинга общей стоимостью свыше 242 млрд руб., а также взыскал с ответчиков 30,1 млрд руб.
