Экс-владельца крупнейшей лизинговой компании приговорили к 11 годам

Тайчер причастность к хищениям отрицал и просил суд оправдать его по всем трем эпизодам. В последнем слове подсудимый заявил, что «всегда действовал прозрачно и вовремя расплачивался со всеми грузоотправителями», а за годы предпринимательской деятельности выплатил более 5 млрд руб. налогов, значительно превышающих вменяемый ущерб. Бизнесмен также напомнил суду, что на его иждивении находятся 85-летняя мать и четверо несовершеннолетних детей, и подчеркнул, что вся семья была связана с железнодорожной отраслью, где он сам работал с 1998 года.