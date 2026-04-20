В Зеленогорске признали недействительным брак погибшего бойца СВО

В Зеленогорске Красноярского края прокуратура проверила историю одного брака. Дело завершилось судом. Выяснилось, что 38-летний участник спецоперации за два дня до отправки на службу по контракту женился на 50-летней женщине. По-настоящему они не жили вместе, семью не создавали и общего хозяйства не вели. Каждый остался в своей квартире, общих детей у них не было, а общение, по словам знакомых, чаще всего сводилось к скандалам и конфликтам.
Прокуроры пришли к выводу, что брак заключили формально, без желания создать семью. Мотивом для женщины стала надежда на выплаты в случае гибели мужчины. После его смерти выяснилось, что супруга не заботилась о нем ни до, ни после отъезда на службу. Она даже не интересовалась делами мужчины. Окружающие рассказывали, что она открыто говорила о том, как будет жить в свое удовольствие за счет будущих пособий.
Мать погибшего военного обратилась в прокуратуру. Та направила в суд иск с требованием признать брак недействительным, а женщину — недостойной получать социальные выплаты, предназначенные семье погибшего. Суд полностью удовлетворил эти требования. Теперь брак официально считается фиктивным, и для женщины он теряет любую юридическую силу. Права матери погибшего на положенную социальную помощь защищены.