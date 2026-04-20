Для туристов Южного Урала появился новый сервис

Туристы, посещающие Южный Урал, получили новый удобный сервис, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На официальном туристическом ресурсе Челябинской области — ChelTravel, запущен новый сегмент под названием «Экскурсоводы/гиды». Этот сервис позволяет путешественникам, предпочитающим самостоятельное планирование, найти гида, соответствующего их индивидуальным интересам и запросам.
На обновленном портале доступен перечень аттестованных экскурсоводов региона. Все специалисты прошли процедуру аттестации в Главном управлении координации развития туризма Челябинской области, что дает им официальное право проводить экскурсии.
Посетители сайта могут выбрать интересующий их город и ознакомиться со списком доступных гидов в данной локации. Карточки специалистов содержат всю необходимую информацию: фотографии, контактные данные, сведения о квалификации, опыте работы, владении иностранными языками, а также описания предлагаемых маршрутов.