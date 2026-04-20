Главная площадь Воронежа 70 лет назад получила имя Владимира Ленина

20 апреля 1956 года была переименована главная площадь Воронежа. С тех пор она носит имя В. И. Ленина, которому в центре площади установлен памятник.
Площадь возникла в 70-х годах XVIII века как одно из центральных торговых мест. За всё время своего существования она несколько раз меняла название. Так, в первой половине XIX века площадь именовалась «Конной». Связано это было с тем, что на территории торговали лошадьми. Позже площадь стали называть «Староконной» из-за того, что продажа животных была перенесена в другое место.
В 1930-е годы на месте нынешней областной библиотеки имени И. С. Никитина построили дом обкома ВКП (б) и облисполкома. В это же время власти решили сделать эту территорию главной городской площадью. В результате она получила название «20-летия Октября».
Спустя двадцать лет, согласно решению исполкома городского Совета, территория получила современное название — площадь Ленина.