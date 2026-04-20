Башкирия вышла в финал премии «Лучшие парки страны»

Два общественных пространства в Республике Башкортостан вышли в финал премии «Лучшие парки страны». Эти объекты были благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Минстрой России совместно с ассоциацией парков страны в третий раз отмечает премией лучшие общественные территории. Финалисты уже определены, победителей объявят 22 апреля в Москве. Среди них — два объекта из Башкирии: набережная «Добро пожаловать» в городе Салавате и историко-культурный комплекс «Воскресенский завод» в селе Воскресенском Мелеузовского района.
В общей сложности на конкурс поступило 459 заявок в 32 номинациях. Теперь стартует голосование членов жюри, которое позволит определить лауреатов в каждой из категорий. Набережная «Добро пожаловать» входит в число финалистов в номинации «Спортивные парки» и соперничает с объектами из Владимира, Нижнего Новгорода, Казани и Одинцова.
Историко-культурный комплекс «Воскресенский завод» поборется за победу с претендентами из Санкт-Петербурга, Тулы, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность проекта — в сочетании природной красоты и архитектурного наследия: живописные руины медеплавильного завода стали основой для формирования паркового пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.