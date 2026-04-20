Башкирия вышла в финал премии «Лучшие парки страны»

Минстрой России совместно с ассоциацией парков страны в третий раз отмечает премией лучшие общественные территории. Финалисты уже определены, победителей объявят 22 апреля в Москве. Среди них — два объекта из Башкирии: набережная «Добро пожаловать» в городе Салавате и историко-культурный комплекс «Воскресенский завод» в селе Воскресенском Мелеузовского района.