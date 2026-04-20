2,5 тыс. кубометров воды откачали в Нижнем Новгороде

Дорожные работы из-за непогоды и паводков продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии города.
С раннего утра, начиная с пяти часов, специалисты дорожных служб Нижнего Новгорода приступили к мониторингу и обработке потенциально опасных участков городской дорожной сети. Внимание уделяется зонам с перепадами высот, мостам, эстакадам, пересечениям транспортных потоков, а также местам остановки общественного транспорта.
В настоящий момент в работах по обработке дорожного полотна участвуют 20 комплексов дорожной техники. Для удаления излишков влаги привлечены 30 единиц специализированной техники в совокупности с 28 мотопомпами.
На обработку дорожной поверхности и территорий остановок израсходовано приблизительно триста тонн противогололедных реагентов. Общий объем откачанной воды превысил 2,5 тысячи кубических метров. Работа продолжается.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области растет риск подтоплений из‑за подъема воды.