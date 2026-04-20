2,5 тыс. кубометров воды откачали в Нижнем Новгороде

С раннего утра, начиная с пяти часов, специалисты дорожных служб Нижнего Новгорода приступили к мониторингу и обработке потенциально опасных участков городской дорожной сети. Внимание уделяется зонам с перепадами высот, мостам, эстакадам, пересечениям транспортных потоков, а также местам остановки общественного транспорта.