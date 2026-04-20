Центр России накрыли снегопады с метелью

Люди в шоке от проделок погоды: почти майское тепло сменила настоящая зима, хоть ёлку наряжай! Кое-где высота снежного покрова достигла 14 сантиметров. На дорогах гололедица, из-за метели упала видимость. Жители Центральной России срочно разыскивают в шкафах пуховики и шапки. Водители на летней резине сильно рискуют! Надолго ли зима вернулась в среднюю полосу, выяснял nn.aif.ru.
300 тонн реагентов за полдня.
Осадки в Нижнем Новгороде начались в ночь на 20 апреля и продолжаются. Город буквально накрыло белым полотном! Там, где ещё вчера зеленела травка, лежит внушительный снежный покров. Температура воздуха упала до 0 градусов. Двое суток действует и штормовое предупреждение МЧС России о шквалистом северо-восточном ветре до 17 м/с.
Из-за непогоды ГАИ Нижегородской области призвала водителей воздержаться от поездок на личных авто. Тем более что некоторые уже «переобули» машины в летнюю резину. Возможно, горожане к дорожным полицейским прислушались, потому что серьёзных пробок и тяжёлых аварий туманным снежным утром не наблюдалось.
По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы были на проспекте Гагарина, Мызинском мосту, улице Ванеева и Родионова, жёстко стояла улица Белинского.
Центр города с 0 часов 20 апреля до самого вечера должны были перекрыть из-за репетиции парада Победы, в объезд пустили десятки маршрутов автобусов. Но, к изумлению водителей, фактически движение ограничивать не стали — открыты были и площадь Минина, и улица Минина, и улица Ульянова, и Верхневолжская набережная. Если бы решение не отменили, на фоне непогоды центр могло бы просто парализовать.
Коммунальщики внимательно прочитали прогнозы синоптиков. Накануне ночью на мосты, крутые повороты, спуски и подъёмы в городе вышли дежурить 20 машин спецтехники. На обработку дорог и остановочных площадок к середине дня 20 апреля израсходовали около 300 тонн противогололедных материалов. 30 единиц техники откачивали талую воду с городских дорог — их «улов» составил 2500 кубометров, сообщала мэрия.
Тем не менее, были и те, кому апрельский снегопад в радость. «Я как выглянул в окно, сразу подумал: “Ура! Снег!” Вся карта города “горела” с 8:00 красным, — рассказал nn.aif.ru таксист Иван С. — Это значит, что заказов очень много. Думаю, до конца дня, если снегопад продолжится, тысяч десять заработаю точно».
Утром 20-минутная поездка на такси из спального района до центра города подорожала почти вдвое от стандартной цены.
«Черновик» мая.
А вот садоводы и огородники снегу с метелью не рады. В некоторых садах в черте Нижнего готовы распуститься тюльпаны и нарциссы. Многие уже высадили растения в теплицы. И что теперь?!
«Ранним утром пошла в огород, протянула в теплицу обогреватель, чтобы рассада не замёрзла. Накрыла кусты на улице укрывным материалом, — делится секретами селекционер-любитель Наталья Власкина. — Если ночью будет не холоднее −5 градусов, то особых проблем быть не должно. И главное, чтобы холода и осадки не были затяжными, иначе хорошего урожая не видать».
Так надолго ли в Центральную Россию вернулась зима? По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня 20 апреля. 21-го осадки продолжатся — будут тот же снег с дождём и не теплее +2.
Потом испытания не закончатся. 23 апреля Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона — небо затянут тяжёлые свинцовые тучи, готовые разразиться обложными дождями. Правда, потеплеет до +6. Такие прогнозы в своём Telegram-канале «Часовой погоды» даёт ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
24 апреля ждём холодного атмосферного фронта и снега с ливнями. Выходные 25−26 апреля снова сулят холодные осадки и +4…+7 днём. «По всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца. Апрель — это “черновик” мая», — добавляет Евгений Тишковец.
Соцсети полны эмоциональных комментариев в связи с природными катаклизмами. «Весна, ты с ума сошла?», «Апрельский снегопад! Какая прелесть», — пишут жители Нижнего Новгорода.
Люди с тоской вспоминают необыкновенно погожий апрель 2025 года: тогда днём 20 апреля в столице ПФО было солнечно и до +26. Но и в 2025-м погода потом откатывалась назад, в сторону зимы. Похоже, снежная весна — уже норма для средней полосы России.