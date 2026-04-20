В пермском филиале Президентской академии прошёл День открытых дверей

В минувшую субботу, 18 апреля, двери Пермского филиала Президентской академии распахнулись для будущих студентов и их родителей. Гостям встречи подробно рассказали, что именно изменится в правилах приёма в следующем учебном году (2026/27), сколько выделено мест на бюджете и платном отделении, как именно будут организованы вступительные экзамены и о многом дургом. У присутствующих, в свою. очередь, была возможность задать интересующие их вопросы о поступлении.
Артур Хасанов, один из абитуриентов, который планирует подавать документы на юриспруденцию, рассказал о своих впечателниях о встрече: «Президентская академия — это вуз с очень хорошей репутацией, поэтому я сюда и пришёл. Меня зацепило то, что здесь стараются найти подход к каждому студенту, плюс академия плотно взаимодействует с будущими работодателями».
Алина Кучина приехала на День открытых двечей аж из Свердловской области. «Мы смотрели разные варианты, увидели, что будет такое мероприятие, и решили приехать — посмотреть своими глазами, разузнать побольше. Интересно было всё, и мне очень понравилось. Особенно важный момент: выпускники получают диплом московского образца. Я планирую поступать либо на экономику, либо на менеджмент», — поделилась она.
На сегодняшний день в пермском филиале Президентской академии учится тысяча студентов. Ребята осваивают программы очно, очно-заочно и заочно на двух факультетах: юридическом, а также на факультете государственного и муниципального управления и национальной экономики.
Кстати, в этом году пермскому филиалу Президентской академии исполняется тридцать лет. Начиная с 1997 года, больше пятнадцати тысяч слушателей получили здесь второе высшее образование, прошли профессиональную переподготовку или повысили свою квалификацию. Более восьмидесяти процентов из них — это руководители и специалисты, работающие в органах государственной власти и муниципального самоуправления.
В своей приветственной речи директор филиала, кандидат социологических наук Игорь Орлов, подчеркнул: «Наша задача — готовить конкурентоспособных и гибких управленцев, которые способны решать задачи, связанные с инновационным развитием общества».