Кладовщица калининградского продсклада за 3,5 года присвоила больше 250 тысяч рублей клиентов

Следователи ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщину подозревают в присвоении более 250 тысяч рублей.
По предварительным данным, подозреваемая была неофициально трудоустроена кладовщицей на продовольственном складе. Помимо основных обязанностей она иногда оформляла заказы и доставляла товар покупателям. Полицейские выяснили, что в период с сентября 2022 года по январь 2026 года женщина забирала деньги клиентов за товар и не передавала их работодателю. Ущерб составил больше 250 тысяч рублей.
Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.