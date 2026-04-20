Кладовщица калининградского продсклада за 3,5 года присвоила больше 250 тысяч рублей клиентов

По предварительным данным, подозреваемая была неофициально трудоустроена кладовщицей на продовольственном складе. Помимо основных обязанностей она иногда оформляла заказы и доставляла товар покупателям. Полицейские выяснили, что в период с сентября 2022 года по январь 2026 года женщина забирала деньги клиентов за товар и не передавала их работодателю. Ущерб составил больше 250 тысяч рублей.