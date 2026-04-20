Энергетики «Россети Сибирь» проверили свою грамотность и провели экскурсии для участников «Тотального диктанта»

Электроэнергетики массово сели за парты в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сотни сотрудников «Россети Сибирь» приняли участие в акции «Тотальный диктант». Для этого впервые были организованы открытые корпоративные площадки во всех регионах присутствия компании.
В Красноярске писали диктант сразу на нескольких площадках «Россети Сибирь». В культурно-образовательном пространстве «Терра Юридикум» собрали полный зал. Проверить грамотность пришли не только профессиональные энергетики.
«В тотальном диктанте активно участвую последние 10 лет, чтобы побудить учеников 9−11 классов тоже участвовать. В этом году предпочла площадку “Россети Сибирь”. Диктант прошел в дружеской атмосфере. А присутствие профессионального фотографа и небольшие сувениры стали приятным бонусом к интеллектуальному празднику. Было приятно видеть, сколько специалистов компании решили в свой выходной день присоединиться к написанию диктанта, некоторые пришли со своими детьми-подростками», — поделилась впечатлением культурный блогер, преподаватель русского языка Алена Керрол.
Сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» вместе с другими горожанами писали диктант и на базе Сибирского корпоративного энергетического учебного центра. А после диктанта энергетики провели для желающих экскурсию на подстанцию «Восточная» в Советском районе.
«Очень доступно, понятно и профессионально рассказали об особенностях оборудования подстанции, о системе генерации в целом: как с магистральных линий электропередачи электричество поступает в распределительные сети и попадает в наши дома. После этой экскурсии я смогу рассказать детям об электроснабжении, всё очень понравилось», — поделилась впечатлениями участник тотального диктанта, красноярский педагог Ольга Сапожникова.
В Лесосибирске диктант написали энергетики «Северных электрических сетей» филиала «Красноярскэнерго». Текст читал начальник оперативно-диспетчерской службы Вениамин Филиппов. После диктанта он провел экскурсию в оперативно-диспетчерский пункт. Жители города присоединялись к акции целыми семьями, например, семья Саетовых — Руслан, Виктория и дочь Алёна. Они участвуют в «Тотальном диктанте» каждый год и в этот раз с радостью выбрали площадку энергетиков в Лесосибирске.
Диктант писали также энергетики «Восточных электрических сетей» и «Минусинских электрических сетей» филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». А за пределами Красноярского края к акции присоединились филиалы «Хакасэнерго», «Алтайэнерго», «Омскэнерго», «Кузбассэнерго — РЭС», «Бурятэнерго», «Читаэнерго», а также «Россети Сибирь Тываэнерго». Всего в тотальном диктанте приняли участие порядка 500 сотрудников «Россети Сибирь».