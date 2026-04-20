В Европе разгорелся скандал из-за детского питания с крысиным ядом: повод для спокойствия россиян нашли в Калининграде

В Австрии после того, как в одной из банок детского питания HiPP нашли крысиный яд, продукцию бренда убрали с полок более чем в 1,5 тысячи магазинов. Похожие случаи зафиксировали в Чехии и Словакии. Об этом, ссылаясь на агентство Reuters, пишет ТАСС.