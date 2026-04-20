В ростовском парке на территории старого аэропорта высадили 55 деревьев

В донской столице в парке на территории старого аэропорта высадили 55 деревьев. Здесь прошла акция, приуроченная к областному Дню древонасаждения.
Высадка зелёных насаждений состоялась на территории жилых кварталов, а также в парке, расположенных на месте бывшей воздушной гавани.
В мероприятии приняли участие митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава города Александр Скрябин, представители региональных органов власти и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Парк должен стать одной из ключевых зелёных зон будущего района. В дополнение к уже существующим насаждениям здесь высадили 45 кустарников и 55 деревьев — ели, липы, клёны и катальпы.
В жилых кварталах дополнительно посадили 30 деревьев — по 15 клёнов и лип. Ещё 10 саженцев передали детскому саду, где их совместно высадили воспитанники и родители.
Напомним, Дни древонасаждения посвящены озеленению Ростовской области. Впервые они прошли в 1910 году и проводились до 1913 года.
В наше время традицию проведения Дней древонасаждения на Дону возродили в 2012 году по инициативе правительства региона. Традиционно мероприятие проводится осенью и весной. В этом году, по оценкам экспертов, к мероприятию присоединились около 56 тыс. человек. Всего в ходе инициативы высадили более 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, а также заложили около 27 тыс. квадратных метров цветников.