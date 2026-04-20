В ростовском парке на территории старого аэропорта высадили 55 деревьев

В наше время традицию проведения Дней древонасаждения на Дону возродили в 2012 году по инициативе правительства региона. Традиционно мероприятие проводится осенью и весной. В этом году, по оценкам экспертов, к мероприятию присоединились около 56 тыс. человек. Всего в ходе инициативы высадили более 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, а также заложили около 27 тыс. квадратных метров цветников.