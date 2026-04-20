Фестиваль российского кино пройдет в Астане

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. С 23 по 26 апреля в Астане пройдут Дни культуры Российской Федерации.
В рамках мероприятия планируется проведение фестиваля российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ.
«Фестиваль российского кино в Казахстане — важное событие, объединяющее наши страны через искусство и кинематограф. Мероприятие станет еще одним значимым шагом на пути укрепления дружбы между нашими народами, развития межгосударственного культурного обмена и дальнейшего плодотворного сотрудничества», — отметила ранее министр культуры РФ Ольга Любимова.
Казахстанскому зрителю покажут фильмы «Красный шелк» и «Буратино».
«Красный шелк» — шпионский детектив Андрея Волгина, который уже продан в 48 стран мира. Действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Главные роли исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и другие звезды.
«Буратино» — красочная версия известной сказки об озорном деревянном мальчике, которая с успехом идет в прокате в России и за рубежом.