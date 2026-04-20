В поселке Сазоново на Вологодчине откроют второй корпус участковой больницы

Второй корпус участковой больницы готовится к открытию в поселке Сазоново Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь нового здания превышает 240 кв. м, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Первый современный модуль в Сазоново был запущен пять лет назад, а теперь идет процесс лицензирования второго. Уже получены разрешения для кабинетов врача общей практики, психиатра и невролога, процедурного и физиотерапевтического, а также дневного стационара.
В здании установлена новая мебель и современное медицинское оборудование, подведены все необходимые коммуникации: водоснабжение, канализация, центральное отопление и вентиляция. Корпус обеспечен пожарно-охранной сигнализацией, а для маломобильных пациентов оборудован вход с пандусом и перилами. Помимо этого, учреждение подключили к интернету.
Сазоновская участковая больница играет ключевую роль в обеспечении здоровья жителей Чагодощенского муниципального округа. Она обслуживает 9 населенных пунктов в радиусе 45 км. К амбулатории прикреплено более 3 тыс. человек, из них 670 детей. На территории обслуживания находятся два детских сада, средняя школа, маслозавод и колхоз «Сазоновский».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.