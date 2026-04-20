Назван самый высокий фактор развития аллергии

Аллергия является одной из самых распространенных патологий, а число пациентов с диагностированной аллергией неуклонно растет.

Источник: Sputnik.by

Вероятность развития аллергии многократно увеличивается, если среди близких родственников есть хотя бы один человек, который страдает от этого заболевания, рассказал главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения Беларуси, заведующий отделением аллергологии 4-й городской детской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Дмитрий Буза.

«Генетическая предрасположенность является одной из причин аллергических заболеваний: вероятность развития таких состояний у человека намного выше, если среди близких родственников есть аллергики», — цитирует врача издание Минздрава «Медицинский вестник».

По словам Бузы, по наследству передается не сама аллергия, а предрасположенность к ней. Причем, совсем не обязательно, что триггеры в случае развития заболевания будут одинаковые.

То есть, если у отца или матери есть аллергия, скажем, на пыльцу, то у ребенка она может проявиться на совершенно другой аллерген, например, орехи или лекарства. Либо сама аллергическая реакция может протекать по другому типу: например, не аллергическим ринитом, как у родственника, а крапивницей.

«Если у отца или матери аллергия на молоко, это вовсе не значит, что ребенок ее унаследует», — подчеркнул врач и отметил, что высока вероятность проявления аллергии иным способом и типом реакции.

По словам Бузы, в настоящее время сложно найти семью, где хотя бы у одного партнера не было ситуативной аллергической реакции. Поэтому аллергия является одной из самых распространенных патологий, а число пациентов с диагностированной аллергией неуклонно растет, отметил Буза.