Назван самый высокий фактор развития аллергии

Вероятность развития аллергии многократно увеличивается, если среди близких родственников есть хотя бы один человек, который страдает от этого заболевания, рассказал главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения Беларуси, заведующий отделением аллергологии 4-й городской детской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Дмитрий Буза.
«Генетическая предрасположенность является одной из причин аллергических заболеваний: вероятность развития таких состояний у человека намного выше, если среди близких родственников есть аллергики», — цитирует врача издание Минздрава «Медицинский вестник».
По словам Бузы, по наследству передается не сама аллергия, а предрасположенность к ней. Причем, совсем не обязательно, что триггеры в случае развития заболевания будут одинаковые.
То есть, если у отца или матери есть аллергия, скажем, на пыльцу, то у ребенка она может проявиться на совершенно другой аллерген, например, орехи или лекарства. Либо сама аллергическая реакция может протекать по другому типу: например, не аллергическим ринитом, как у родственника, а крапивницей.
«Если у отца или матери аллергия на молоко, это вовсе не значит, что ребенок ее унаследует», — подчеркнул врач и отметил, что высока вероятность проявления аллергии иным способом и типом реакции.
По словам Бузы, в настоящее время сложно найти семью, где хотя бы у одного партнера не было ситуативной аллергической реакции. Поэтому аллергия является одной из самых распространенных патологий, а число пациентов с диагностированной аллергией неуклонно растет, отметил Буза.