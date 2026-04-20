В Красноярске после 15-летнего перерыва заработает старейший загородный лагерь для детей

В Красноярске после 15-летнего перерыва загородный лагерь «Берёзка» снова примет детей.
Глава города Сергей Верещагин в своих соцсетях сообщил, что к летнему сезону готовят открыть один из старейших муниципальных оздоровительных объектов. Лагерь «Берёзка» появился в 1960 году, в 2011-м его вывели из эксплуатации из-за аварийности.
В прошлом году приступили к восстановлению объекта, часть старых зданий снесли. На площадке уже стоят два оборудованных модульных жилых корпуса, смонтированы медицинский блок и пищеблок. К запуску должны быть сделаны периметр безопасности, освещение, благоустройство.
«Поручил контролировать график, решить вопрос с подъездом и парковкой, чтобы родителям было удобно приезжать. Планируется, что дети заедут в лагерь во вторую смену — в конце июня. Здесь одновременно смогут отдыхать 120 ребят, а охват за предстоящий сезон — 360», — отметил мэр.
Также Сергей Верещагин добавил, что у лагеря есть перспективы дальнейшего развития территории.
