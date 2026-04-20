В Пермском крае назначен новый главный федеральный инспектор

В Пермском крае официально представили нового главного федерального инспектора — им стал Алексей Воробьёв. Его кандидатуру озвучил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
На церемонии присутствовали губернатор региона Дмитрий Махонин, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, а также руководители федеральных ведомств, силовых и правоохранительных структур.
Игорь Комаров обозначил основные задачи, которые предстоит решать новому инспектору вместе с краевыми властями. Среди приоритетов — поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, помощь участникам СВО и их семьям, а также обеспечение устойчивости экономики региона.
Валерий Сухих, возглавляющий краевой парламент, выразил уверенность в эффективной совместной работе с новым федеральным инспектором. По его словам, опыт и понимание социально-экономической и политической ситуации в Пермском крае помогут укрепить сотрудничество между региональными депутатами и федеральными структурами.