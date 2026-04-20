Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае назначен новый главный федеральный инспектор

Игорь Комаров обозначил основные задачи, которые предстоит решать новому инспектору.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае официально представили нового главного федерального инспектора — им стал Алексей Воробьёв. Его кандидатуру озвучил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

На церемонии присутствовали губернатор региона Дмитрий Махонин, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, а также руководители федеральных ведомств, силовых и правоохранительных структур.

Игорь Комаров обозначил основные задачи, которые предстоит решать новому инспектору вместе с краевыми властями. Среди приоритетов — поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, помощь участникам СВО и их семьям, а также обеспечение устойчивости экономики региона.

Валерий Сухих, возглавляющий краевой парламент, выразил уверенность в эффективной совместной работе с новым федеральным инспектором. По его словам, опыт и понимание социально-экономической и политической ситуации в Пермском крае помогут укрепить сотрудничество между региональными депутатами и федеральными структурами.