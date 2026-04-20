В подмосковной Дубне начали строить детскую поликлинику

По его словам, в 2026 году подрядчик выполнит бетонно-монолитные работы, в 2027 году — перейдет к инженерным сетям и обустройству внутренних помещений. В здании разместятся отделения стоматологии, функциональной диагностики, дневной стационар, отделение реабилитации, кабинет охраны зрения. Специалисты приступили к подготовительным работам по строительству объекта в октябре 2025 года. Сдача медучреждения намечена на 2027 год.