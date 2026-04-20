В подмосковной Дубне начали строить детскую поликлинику

Подрядчик приступил к возведению новой детской поликлиники в подмосковной Дубне, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров. Работы пройдут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Приступаем к историческому строительству — при поддержке губернатора возводим новое здание детской поликлиники. Ее открытие станет важным событием для тысяч дубненских семей с детьми», — написал Тихомиров на своей странице в национальном мессенджере.
По его словам, в 2026 году подрядчик выполнит бетонно-монолитные работы, в 2027 году — перейдет к инженерным сетям и обустройству внутренних помещений. В здании разместятся отделения стоматологии, функциональной диагностики, дневной стационар, отделение реабилитации, кабинет охраны зрения. Специалисты приступили к подготовительным работам по строительству объекта в октябре 2025 года. Сдача медучреждения намечена на 2027 год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.