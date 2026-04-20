В Волгограде выступление Олега Газманова перенесли в более скромный по размерам зал

Напомним, что своего зрителя Олег Газманов ждал уже давно. За 12 дней до его визита в Волгоград свободной оставалась больше половины зала в «ВолгоградЭкспо». Комментируя свой отказ от массовых мероприятий, многие читатели ИА «Высота 102» признались откровенно — им не хватает денег даже на самые дешевые билеты. Треть опрошенных заявила, что заявленные в афише выступления им попросту не интересны. Еще 30% участников нашего опроса отметили, что на массовых мероприятиях они не чувствуют себя в безопасности.