Свежесть, красота и приближающееся лето: в Петербурге запустили 96 фонтанов

В этом году к сезону подготовили все 96 фонтанов. При этом в 2025-м не работал, например, фонтан у станции метро «Горьковская», хотя сейчас таких проблем нет. Журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова рассказывает, что водные жемчужины чистые и выглядят ухоженно, но пока вокруг них почти не собираются люди.
Фонтаны у Казанского собора, Воронихинского сквера, на Большой Морской, у здания Адмиралтейства, на углу Малой Посадской, в саду Андрея Петрова и многих других местах заработали в обещанный срок.
Совсем скоро, 1 мая, к уже действующим 96 добавятся еще пять сложных водных комплексов. А на Госпитальной улице в Павловске фонтан откроется 1 июня после масштабной реставрации.