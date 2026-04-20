Свежесть, красота и приближающееся лето: в Петербурге запустили 96 фонтанов

В Петербурге 20 апреля стартовал новый сезон фонтанов. Уже сейчас петербуржцы могут насладиться красотой и свежестью 96 из них. Журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова отправилась в путешествие по Петербургу, чтобы запечатлеть запущенные этим утром водные жемчужины города.

В этом году к сезону подготовили все 96 фонтанов. При этом в 2025-м не работал, например, фонтан у станции метро «Горьковская», хотя сейчас таких проблем нет. Журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова рассказывает, что водные жемчужины чистые и выглядят ухоженно, но пока вокруг них почти не собираются люди.

Фонтаны у Казанского собора, Воронихинского сквера, на Большой Морской, у здания Адмиралтейства, на углу Малой Посадской, в саду Андрея Петрова и многих других местах заработали в обещанный срок.

Совсем скоро, 1 мая, к уже действующим 96 добавятся еще пять сложных водных комплексов. А на Госпитальной улице в Павловске фонтан откроется 1 июня после масштабной реставрации.