Три способа снизить холестерин через питание назвали врачи

При этом эксперты перечислили нужные продукты.

Волгоградцам, которые следят за здоровьем, стоит взять на заметку три простых правила от американского диетолога Эшли Ривер. Они помогут держать уровень холестерина под контролем без сложных диет и таблеток.

Первое правило — меньше мяса. Холестерин из еды не всегда напрямую влияет на показатели крови, но частое употребление жирного мяса дает накопительный эффект.

Особенно это касается красного и переработанного мяса, богатого насыщенными жирами: именно оно провоцирует рост «плохого» холестерина. Свинину, говядину и баранину лучше сократить до 1−2 порций в неделю. На постоянной основе стоит выбирать самые постные куски или птицу. Второй момент — следить за потреблением насыщенных жиров в целом. Они есть не только в мясе, но и в молочных продуктах, сливочном масле. Для взрослого человека усредненная норма — всего 11−13 г таких жиров в сутки.

Третье правило — выбирать «правильные» углеводы. Делайте упор на цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и бобовые, богатые растворимой клетчаткой. Пищевые волокна блокируют всасывание холестерина в кровь. Высокий уровень холестерина часто не дает симптомов, но риск сердечно-сосудистых заболеваний при этом растет, — пишет Themirror.

Волгоградцам, которые хотят снизить этот риск, достаточно скорректировать питание по этим трем пунктам.

Ранее диетолог назвал самую опасную и полезную колбасу.