На НВ АЭС на 5 суток раньше срока успешно завершился ремонт энергоблока № 4

В ходе ППР специалисты выполнили капитальный ремонт корпуса реактора, который проводится раз в четыре года. Также они осуществили отбор пяти образцов металла (темплет) с внутренней поверхности корпуса реактора. Их направят на исследование в Курчатовский институт, который занимается прогнозированием поведения металлов на весь срок эксплуатации (в настоящее время это 60 лет).