Министр ЖКХ назвал реальный объем теплопотерь в Беларуси

Геннадий Трубило отметил, что за последние 15 лет теплопотери в Беларуси удалось сократить более чем в два раза: если 15 лет назад этот показатель составлял около 20%, то сегодня не превышает 8,2%. Такого результата удалось добиться благодаря жестким ограничениям для предприятий ЖКХ. Если какая-то организация теряет больше разрешенного, она покрывает убытки из собственных средств. Для коммунальщиков это оказалось хорошим стимулом менять старые трубы и работать эффективнее.