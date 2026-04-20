Министр ЖКХ назвал реальный объем теплопотерь в Беларуси, сообщает телеканал «СТВ».
Геннадий Трубило отметил, что за последние 15 лет теплопотери в Беларуси удалось сократить более чем в два раза: если 15 лет назад этот показатель составлял около 20%, то сегодня не превышает 8,2%. Такого результата удалось добиться благодаря жестким ограничениям для предприятий ЖКХ. Если какая-то организация теряет больше разрешенного, она покрывает убытки из собственных средств. Для коммунальщиков это оказалось хорошим стимулом менять старые трубы и работать эффективнее.
Министр также объяснил ситуацию с оплатой. Многие считают, что они платят за потери тепла по дороге к домам жителей. Но на самом деле себестоимость одной гигакалории тепла в Беларуси сегодня составляет примерно 180 рублей. Население же платит всего 29 рублей, а то и вовсе всего 24 рубля. Разницу покрывает государство через бюджетные субсидии. Поэтому, по словам Трубило, снижать потери выгодно в первую очередь самому бюджету.
Активная замена тепловых сетей в Беларуси началась десять лет назад. Вместо старых труб ставят современные предизолированные. И по словам Трубило, в большинстве малых городов и сел Беларуси отопительные трубы уже полностью заменили на новые. Это не только сократило утечки тепла, но и повысило надежность системы теплоснабжения.
«За этот период у нас было всего лишь восемь крупных аварий на системах теплоснабжения», — сообщил министр ЖКХ, подчеркнув, что это довольно мало, если учесть, что некоторые котельные работали на пределе возможностей ради тепла и комфорта в квартирах белорусов.
