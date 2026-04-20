Воронежский ансамбль привез Гран-при столичного конкурса

Коллектив «Черноземочка» Воронежского агроуниверитета вернулся из Москвы с высокой наградой.
Народный ансамбль песни и танца имени Соломахина принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе народно-хорового и ансамблевого искусства имени Кутузова. В смотре свое творчество показали более 50 коллективов из различных регионов России, во второй этап прошли 12 участников из Москвы и Московской области, Рязани, Ярославля, Перми.
Артисты «Черноземочки» исполнили две русские народные песни в обработке Болдырева и Копытина «Во поле туман» и «Туман яром» и русскую народную песню в обработке Кутузова «Посею лебеду на берегу». Жюри отметило высокий уровень «Черноземочки», отдав воронежцам Гран-при.