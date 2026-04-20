Участок дороги отремонтируют в Зерноградском районе за 81,5 млн рублей

В Зерноградском районе отремонтируют участок дороги длиной 6,9 километра. Он соединяет станицу Мечетинскую, село Гуляй-Борисовка и поселок Нижнекугейский, а также ведет к границе с Краснодарским краем. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Работы пройдут вдоль хутора Новая Поляна. Стоимость проекта составляет 81,5 миллиона рублей. Завершить ремонт планируют к середине осени. Подрядчик уже приступил к подготовке.
Известно, что дорогу полностью обновят. Уложат новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей, что обеспечит ровное и долговечное полотно. Также нанесут горизонтальную разметку из термопластика.
