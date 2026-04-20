В Тарногском районе Вологодчины возведут двухэтажный спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в селе Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области по госпрограмме «Спорт России». На данном этапе готовность объекта составляет 66%, сообщили в региональном минспорта.
«Двухэтажный ФОК общей площадью свыше 1600 квадратных метров станет центром спортивной жизни Тарногского Городка. В новом спорткомплексе можно будет заниматься подвижными играми в спортивном зале. На втором этаже разместится тренажерный зал. Здесь также создадут доступную среду для маломобильных граждан и оборудуют медицинский кабинет», — рассказали в министерстве спорта области.
Поручение о строительстве ФОКа дал губернатор Георгий Филимонов во время встречи с жителями Тарногского округа. Окончание работ по контракту запланировано на 31 июля 2026 года. В настоящее время рабочие занимаются кладкой внутренних стен, заделывают стыки стеновых и кровельных панелей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.