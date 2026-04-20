Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининградской области выделили 14 млн на покупку машины для перевозки крови и её компонентов

Эта техника будет курсировать по всему региону.

Источник: Клопс.ru

Станции переливания крови в Калининграде выделят 14 млн на покупку машины для перевозки крови и её компонентов. Об этом сообщил Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда в медучреждение в понедельник, 20 апреля.

«У нас уже есть мобильная станция переливания крови, которая ездит по области, но на ней не может ездить бригада, занимающаяся заготовкой крови. Она сейчас перемещается на устаревшем авто. Необходимо обновление: там должен быть холодильник, ящики и всё необходимое», — обратилась к главе региона главврач станции переливания крови Нина Кабанчук.

Автомобиль планируют приобрести в Нижнем Новгороде. Стоимость машины — чуть больше 14 млн рублей.

«Принял решение, выделяем необходимые деньги. Надо оперативно это сделать», — заключил глава региона.

Помимо этого, около 7 млн хотят выделить на благоустройство территории вокруг станции. Необходимо заменить разбитое дорожное покрытие.

В марте Калининградцы сдали 22 литра крови за несколько часов «Донорской субботы».

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
