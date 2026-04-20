Выплаты к 9 мая получат более 6,5 тысячи жителей Волгоградской области

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей положена постоянно проживающим на территории Волгоградской области лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; а также супругам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.