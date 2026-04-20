2000 доз вакцины АКДС закупит нижегородский Минздрав

В Нижегородской области готовятся к закупке 2000 доз вакцины АКДС — препарата, который защищает сразу от трёх опасных инфекций: дифтерии, коклюша и столбняка. На эти цели из бюджета направят около 5,6 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на региональный Минздрав.
Медики называют эти болезни «смертельным трио» не случайно: именно в раннем возрасте они протекают особенно тяжело и нередко дают серьёзные осложнения. Младенцы остаются самой уязвимой группой, поэтому вакцинация помогает сформировать иммунитет заранее — ещё до встречи с инфекцией.
Специалисты уточняют: даже если после прививки у ребёнка поднимается температура или появляется небольшая припухлость в месте укола, это нормальная реакция организма. Так иммунная система «учится» распознавать угрозу.
По словам врачей, риски от самих заболеваний несоизмеримо выше возможных побочных эффектов. Именно поэтому своевременная вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты детского здоровья.