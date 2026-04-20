Политолог назвал три сценария действий США в войне с Ираном

Дудаков считает, что вариантом номер один, который рассматривает команда Дональда Трампа, является возобновление активных военных действий, в том числе атак по гражданским объектам.
«Это, конечно, путь в никуда, потому что военным путем сломить Тегеран не удается. Это вызывает огромное количество обвинений в военных преступлениях в адрес администрации Трампа», — отметил политолог.
Американист добавил, что Иран действует решительно и в ответ на шаги США восстановил все ограничения в Ормузском проливе. По словам Дудакова, противники не готовы к уступкам, так как это станет причиной падения авторитета.
«Вариант номер два [для США] — это устроить наземную операцию с высадкой десанта на островах Персидского залива, на острове Харк или островах в Ормузском проливе», — уточнил эксперт.
Политолог подчеркнул, что в этом случае США понесут существенные потери личного состава, кроме того, будет уничтожена часть техники, что неизбежно отрицательным образом скажется на рейтинге американского президента и Республиканской партии.
По словам Дудакова, вариант номер три — поддержание околовоенной обстановки — самый реальный. Он уточнил, что в этом случае США не заключит с Ираном мир, не будет наносить активные удары, но продолжит арестовывать суда в стремлении нанести вред иранской экономике.
Дудаков объяснил, что ни один из трех сценариев не является приемлемым для Белого дома. Так как даже третий вариант действий приведет к усилению энергетического кризиса в мире и уронит авторитет Трампа.