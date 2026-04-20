Политолог назвал три сценария действий США в войне с Ираном

Вашингтон может решиться на повторные удары по гражданским объектам Ирана, провести десантную операцию на островах Персидского залива, но, скорее всего, «заморозит» настоящую ситуацию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание, что обе стороны конфликта — США и Иран — предпринимают шаги, чтобы повлиять на ход переговоров, которые и так находятся на грани срыва. По мнению собеседника NEWS.ru, перед Белым домом возникнет необходимость действовать, чтобы разрешить ситуацию.

Дудаков считает, что вариантом номер один, который рассматривает команда Дональда Трампа, является возобновление активных военных действий, в том числе атак по гражданским объектам.

«Это, конечно, путь в никуда, потому что военным путем сломить Тегеран не удается. Это вызывает огромное количество обвинений в военных преступлениях в адрес администрации Трампа», — отметил политолог.

Американист добавил, что Иран действует решительно и в ответ на шаги США восстановил все ограничения в Ормузском проливе. По словам Дудакова, противники не готовы к уступкам, так как это станет причиной падения авторитета.

«Вариант номер два [для США] — это устроить наземную операцию с высадкой десанта на островах Персидского залива, на острове Харк или островах в Ормузском проливе», — уточнил эксперт.

Политолог подчеркнул, что в этом случае США понесут существенные потери личного состава, кроме того, будет уничтожена часть техники, что неизбежно отрицательным образом скажется на рейтинге американского президента и Республиканской партии.

По словам Дудакова, вариант номер три — поддержание околовоенной обстановки — самый реальный. Он уточнил, что в этом случае США не заключит с Ираном мир, не будет наносить активные удары, но продолжит арестовывать суда в стремлении нанести вред иранской экономике.

Дудаков объяснил, что ни один из трех сценариев не является приемлемым для Белого дома. Так как даже третий вариант действий приведет к усилению энергетического кризиса в мире и уронит авторитет Трампа.

Ранее власти Ирана сообщили, что пока не планируют встречаться с американской делегацией для переговоров по урегулированию конфликта. Представитель иранского МИД Эсмаил Ибрахим уточнил, что решение по поводу встречи с представителями США не принималось.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше