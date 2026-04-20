В якутском селе Тымпы построят новую врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию площадью 150 кв. м возведут в селе Тымпы Республики Саха (Якутия) по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новое медучреждение позволит создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, а также обеспечить качественной первичной медицинской помощью местных жителей, сообщили в минздраве региона.
Проект предусматривает строительство современного здания, где будут размещены все необходимые кабинеты, полное благоустройство и оснащение по всем стандартам медицины. Согласно заключенному договору, работы будут выполнены в сжатые сроки — уже в сентябре этого года амбулатория должна принять первых пациентов.
«Строительство собственного здания амбулатории в Тымпы — это приоритетная задача. Мы стремимся к тому, чтобы медицинская помощь была не только доступной, но и оказывалась в комфортных, современных условиях. Новое здание — это новая база для здоровья наших сельчан», — отмечают в администрации больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.