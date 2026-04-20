Юные футболисты из Калининграда выиграли Кубок РФС

Соревнования прошли в Великом Новгороде.

В Великом Новгороде межрегиональный Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ собрал 10 команд спортшкол из шести регионов Северо-Запада. Калининградцы из школы олимпийского резерва № 5 стали победителями, сообщает пресс-служба областного минспорта.

В решающей битве калининградцы играли с новгородским «Динамо-Электрон» и победили. Калининградского голкипера Андрея Уса признали лучшим на турнире.

Отметим, команда из школы № 5 побеждает в турнире третий год подряд.

