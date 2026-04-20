В Варнавинском районе восстановили участок дороги Богородское — Новоникольское

В Варнавинском районе восстановили движение по дороге Богородское — Новоникольское. Ранее ее размыло из-за половодья, сообщает администрация округа.
Работы провели при сотрудничестве ГУАД Нижегородской области и ДСК «Гранит». Из-за размытого участка дороги свыше 100 жителей были фактически отрезаны от транспортного сообщения.
Реконструировать участок автомобильной дороги с мостом намерены в 2027 году. В этом году будут проведены закупочные процедуры и заключён контракт.
