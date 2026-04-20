Нижегородские дорожные службы перешли на усиленный режим из-за снегопада

В Нижегородской области дорожные службы работают в усиленном режиме, на который они были переведены еще накануне в связи с неблагоприятным прогнозом. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В ночь на 20 апреля в Нижегородскую область пришёл циклон с мокрым снегом и порывистым ветром до 10 м/с. На некоторых участках дорог образовались накат, гололед и рыхлый снег. К полудню снегопад продолжался в южных и центральных районах области, а температура воздуха опустилась до −2 градусов.
Сейчас на трассах работают 56 дорожных и четыре мостовые организации. Задействовано 277 единиц техники — комбинированные дорожные машины, снегоочистители, тракторы и погрузчики. В резерве остаются ещё 32 КДМ. Также к работам привлекли 649 дорожных рабочих. Только за ночь 20 апреля израсходовали 598 тонн противогололёдных материалов.
Несмотря на снегопад, проезд на всех региональных и межмуниципальных дорогах обеспечен, заторов нет. Состояние трасс оценивают как удовлетворительное, серьёзных жалоб от ГИБДД и перевозчиков не поступало. ГУАД продолжает круглосуточно следить за ситуацией. Водителей просят быть внимательнее, соблюдать скорость и держать дистанцию.