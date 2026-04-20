Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облизбирком и Сбербанк договорились о подготовке к выборам-2026

В Избирательной комиссии Калининградской области прошла рабочая встреча с представителями ПАО «Сбербанк России».

Источник: KaliningradToday

Основные темы — открытие и ведение счетов территориальных избирательных комиссий (ТИК) для перечисления средств на подготовку выборов, а также открытие и закрытие специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов региональных отделений политических партий и самих кандидатов.

Представители Сбербанка сообщили, что уже проводят дополнительную подготовку сотрудников ключевых отделений к работе с кандидатами, партиями и избиркомами. В облизбиркоме рассказали о ходе обучения территориальных комиссий: отдельный блок посвящён финансовой стороне избирательного процесса.

Председатель облизбиркома Инесса Винярская отметила: «В подготовке и проведении избирательных кампаний второстепенных вопросов нет, однако финансовой теме — особое внимание. Чем лучше кандидаты будут знать требования законодательства и возможности избирательной системы в этой сфере, тем больше времени в период кампании они смогут уделить работе с избирателями. Тесное и конструктивное взаимодействие избиркомов со Сбербанком поможет организовать и провести предстоящие в ЕДГ-2026 выборы на традиционно высоком уровне».