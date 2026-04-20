Облизбирком и Сбербанк договорились о подготовке к выборам-2026

Основные темы — открытие и ведение счетов территориальных избирательных комиссий (ТИК) для перечисления средств на подготовку выборов, а также открытие и закрытие специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов региональных отделений политических партий и самих кандидатов.
Представители Сбербанка сообщили, что уже проводят дополнительную подготовку сотрудников ключевых отделений к работе с кандидатами, партиями и избиркомами. В облизбиркоме рассказали о ходе обучения территориальных комиссий: отдельный блок посвящён финансовой стороне избирательного процесса.
Председатель облизбиркома Инесса Винярская отметила: «В подготовке и проведении избирательных кампаний второстепенных вопросов нет, однако финансовой теме — особое внимание. Чем лучше кандидаты будут знать требования законодательства и возможности избирательной системы в этой сфере, тем больше времени в период кампании они смогут уделить работе с избирателями. Тесное и конструктивное взаимодействие избиркомов со Сбербанком поможет организовать и провести предстоящие в ЕДГ-2026 выборы на традиционно высоком уровне».