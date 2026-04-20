Более 180 млн рублей страховых выплат направлено на погашение долгов жителей Дона

За период с января по март жители Ростовской области смогли погасить ипотечные и кредитные обязательства на общую сумму 183 млн рублей. Погашение прошло при участии дочерней компании Сбера — СберСтрахование жизни.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Для нас финансовая защита заемщиков — это не просто дополнительная опция в договоре, а реальная поддержка в трудной жизненной ситуации. Только за первый квартал текущего года жители Ростовской области получили от нашей страховой компании 183 миллиона рублей. За этими цифрами — 1 000 конкретных семей, которые смогли избежать долговой ямы в трудный период. На погашение потребительских кредитов и кредитных карт мы направили 82 миллиона рублей. Это 928 страховых случаев, связанных со здоровьем и жизнью, — пояснила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
По данным компании, с начала года было погашено 72 ипотечных кредита жителей Ростовской области на сумму более 101 млн рублей.