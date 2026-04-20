Сергей Петрин поздравил с днем рождения председателя Общественной палаты Воронежа Николая Репникова

20 апреля празднует день рождения председатель городской Общественной палаты Николай Репников. Об этом в мессенжере МАХ рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин.
Николай Иванович родился в Курской области. В 2001 году он стал выпускником Воронежского государственного технического университета по специальности «Техническая физика», а в 2006 году окончил аспирантуру этого вуза. Он имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и является автором 30 научных работ. С марта 2025 года Николай Репников занимает должность ректора ВГУИТ.
Больше 18 лет Николай Иванович посвятил научной и преподавательской работе в различных высших учебных заведениях. Начинал инженером кафедры и поднялся по служебной лестнице до проректора по науке и инновациям. Последним местом работы перед назначением и. о. ректора ВГУИТ был Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Во время формирования нового состава Общественной палаты Воронежа в декабре 2025 года Николай Иванович был избран ее председателем. Это уже восьмой созыв, в нем работают пять комиссий. Главная ценность Общественной палаты, по мнению мэра Сергея Петрина, состоит в возможности выражения на ней мнения горожан и помощи в определении курса развития города.
— Уважаемый Николай Иванович, примите поздравления с днем рождения! Уверен, Ваши профессиональные знания и компетенции помогут выстроить еще более грамотную работу и позволят сделать жизнь в Воронеже лучше! — поздравил Сергей Петрин виновника торжества.