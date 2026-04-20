По госпрограмме развития села в воронежском Елань-Колене открылся новый ФОК

В селе Елань-Колено Новохоперского района заработал физкультурно-оздоровительный комплекс «Елань». В церемонии открытия участвовали заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов.
ФОК был построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составила 227,5 миллиона рублей. Комплекс рассчитан не только на елань-коленовцев, но и жителей пяти окрестных населенных пунктов.
Здесь устроены универсальный спортзал и зал общефизической подготовки, в которых можно заниматься командными видами спорта, а также бадминтоном и настольным теннисом. Кроме того, для детей работают секции художественной гимнастики и силового троеборья.
Алексей Гордеев на открытии ФОКа подчеркнул успехи региона в развитии спортивной инфраструктуры. В 2025 году Воронежская область вошла в десятку лучших субъектов по этому показателю, а более 60 процентов воронежцев занимаются спортом и физкультурой постоянно.
Также вице-спикер Госдумы и замглавы региона посетили в Новохоперске ФОК и новую детскую поликлинику. В комплексе «Хопер» они наградили местных школьников за победу в этапе всероссийского соревнования по футзалу «Кожаный мяч» — Школьная футбольная лига". Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, здесь принимают и узкие специалисты, причем офтальмолог смотрит детей не только из Новохоперского района, но и из соседних Грибановского и Поворинского.
Алексей Гордеев по итогам визита отметил хорошее развитие социальной инфраструктуры в муниципалитете, но призвал обратить внимание на состояние коммунальных объектов, в частности необходимость подачи жителям качественной воды. По его словам, в ближайшие три года эта проблема должна быть решена.
По словам Дмитрия Маслова, достижения Новохоперского района стали возможными в том числе и благодаря партийному проекту:
— Сейчас формируются новая народная программа партии и соответствующие бюджетные конструкции, которые позволят обеспечивать потребности жителей Воронежской области.