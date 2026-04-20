Прямых выборов главы администрации Калининграде больше не будет

В Калининграде изменят порядок избрания главы города: поправки в устав обсудили на публичных слушаниях 20 апреля. Прямых выборов больше не будет — главу будут выбирать депутаты горсовета, а кандидатов предложит губернатор Калининградской области.
Глава города будет одновременно руководить администрацией (сейчас должности главы города и главы администрации разделены: горсовет возглавляет Олег Аминов, а администрацию — Елена Дятлова). Председателя горсовета депутаты изберут отдельно из своего состава.
В горсовете пояснили, что изменения связаны с приведением устава в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Ранее Минюст отказал в госрегистрации предыдущих поправок из-за несоответствия вступившим в силу законам: по новой редакции глава города должен избираться не из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, а из числа кандидатов, представленных губернатором.
Ожидается, что новые правила вступят в силу после выборов следующего созыва горсовета этой осенью. Одновременно с этим изменится и численность депутатов: вместо 27 их станет 30 — на столько же увеличится и число избирательных округов. Это связано с ростом населения города, которое приближается к полумиллиону человек.